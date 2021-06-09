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Türkiye oyun şirketi Hungri Games, 1,1 milyon dolar yatırım aldı

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Yerli mobil oyun üreticisi Hungri Games, İngiltere merkezli bir şirketten 1,1 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. Hungri Games, İngiltere'ye ofis açacak.
Türkiye oyun şirketi Hungri Games, 1,1 milyon dolar yatırım aldı

İstanbul merkezli yerli mobil oyun stüdyosu Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Hungri Games bugüne kadar God of Gods: Age of Mythology ve Legend of Khans isminde iki adet mobil oyun ile oyuncularla buluştu. Önümüzdeki aylarda Affairs isminde bir oyun yayınlanacak. Sonraki dönemde ise Clash of Gallıpollı oyunseverlerin beğenisine sunacak.

Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak aldıkları yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuz günden beri en net hedefimiz küresel çapta alanında tanınan ve saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmaktı. Yenilikçi ve yetenekli ekibimizle bu yolda ilerliyoruz. Bu başarımız çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı ve biz de şu an için global hedeflerimize uygun gördüğümüz Triple Dragon ile ilk yatırım sürecimizi tamamladık. Yeni hedefler için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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