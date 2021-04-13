“Türkiye, saç ekimi ve burun estetiğinde birinci;İstanbul’da günde 500-5000 arası saç ekimi yapıldığı söyleniyor”

Estetik Cerrahi Uzm. Op. Dr. Bülent Cihantimur, pandemi döneminde sağlık turizmini ve geleceğini yorumladı. Cihantimur “Estetik cerrahide biz ilk beşin içerisindeyiz. Saç ekimi ve burun estetiğinde kesin birinciyiz. Benim öngörüm 2024’e kadar estetik işlemler beş misli artacak” ifadelerini kullandı.

Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, pandemi döneminde sağlık turizminin yaşadıklarını ve bu süreç sonrası geleceğini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

“2021’de pandemiden daha kötü bir şey olmazsa 2019’a göre yüzde 50 büyümeyi planlıyoruz”

2020 yılını pandemiye rağmen 2019’la aynı performans ile kapattıklarını belirten Op. Dr. Cihantimur, bu sene için beklentilerini “2020’de pandemi olmasına rağmen 2019’la aynı kapatmayı başardık. 2021’de bundan daha kötü bir şey olmazsa 2019’a göre yüzde 50 büyümeyi planlıyoruz. Hasta sayısında büyük artış var. Sadece uçuşların aksamamasını ve koronanın bitmesini bekliyorum. Çünkü hastanelerin tıkanmaması ve iyi performans göstermesinden dolayı şu anda da Türkiye’deki sağlık sisteminin artarak yüksek miktarda devam edeceğini düşünüyorum” diye aktardı.

“İstanbul’da günde 500-5000 arası saç ekimi yapıldığı söyleniyor”

Op. Dr. Cihantimur, sektörün geleceğini “10 yıl önce böyle bir sektör yok gibiydi. İnsanlar estetik yaptırınca garip bakıyorlardı. Böyle bir branş vardı ama sektör olarak yeni oluşuyor. Şu anda sağlık turizmi Türkiye’nin geleceği için önemli bir alan ve oradaki reklam yapabileceğimiz hasta sayısı fazla olan kısmı estetik cerrahi ve saç ekimi. Korona olmadan önce hatırlarsanız bütün insanlar havalimanında saç ektirmiş insanlar görmekten bahsediyordu. Uçak dolusu insanlar geliyordu. İstanbul’da günde 500-5000 arası saç ekimi yapıldığı söyleniyor. Maalesef ‘söyleniyor’ diyoruz çünkü estetik işlemlerinin çoğu kayıt dışı olarak yapıldığı için tam olarak verilere ulaşılamıyor. Benim öngörüm 2024’e kadar estetik işlemler beş misli artacak” diye öngördü.

“Saç ekimi ve burun estetiğinde birinciyiz”

Op. Dr. Cihantimur, koronavirüs döneminde en çok hastayı İsrail’den aldıklarını söyleyerek “Dört bölgemiz var. Birincisi İngiltere ve İsviçre hedefimiz. İkincisi korona zamanı keşfettiğimiz Balkan ülkeleri, araçla gelinebildiği için. Üçüncüsü Rusça konuşan ülkeler Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan oradan Türkiye’ye çok estetik hastası alıyoruz. Önemli kalp ve kanser gibi hastalığı olanlar da tedavi için Türkiye’ye geliyorlar. Bir de Körfez Arap bölgesi, hepsi için ayrı departmanlarımız ve temsilcilerimiz var. Korona döneminde en çok hastayı İsrail’den aldık. Bizde estetik cerrahi için eskiden ucuz diye geliyorlardı. Şimdi burada daha iyi, estetik cerrahide biz kesin ilk beşin içerisindeyiz. Saç ekimi ve burun estetiğinde kesin birinciyiz” ifadelerini kullandı.