Türkiye sandık başında... Oy verme işlemi devam ediyor

Türkiye tarihinin en kritik seçimi bugün gerçekleşiyor. Adeta ikinci başkanlık referandumu olan bu seçim için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı, 17.00'ye kadar sürecek.

Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

64 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 191 bin 884 sandık kuruldu. Bugün yurt içinde 64 milyon seçmen oy kullanacak.

Seçmen, 14 Mayıs'ta hangi okul ve sandıkta oy kullandıysa yeniden aynı yerde yurttaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmenin T.C. Kimlik Numarası bulunan, fotoğraflı resmi belgeyi yanında bulundurması yine zorunlu olacak.

İLK TURDA SEÇİME KATILMA ORANI



14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nde yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 993 bin 683’ü oy kullandı. Oyların 52 milyon 972 bin 934’ü geçerli, 1 milyon 20 bin 749’u geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı ise yüzde 88,92 oldu.

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12.05-SİNAN OĞAN ANKARA'DA OYUNU KULLANDI

Sinan Oğan, oy kullanmak üzere Ankara’daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’ne gitti.

Seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Oğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu seçimin ülkemize istikrarı getireceğini, bu seçimin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını, inşallah bunda bizim de katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Buradan Sayın Meral Akşener’e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce’nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, depremzedeler farklı tercihte bulundu diye onları dahi linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır."

11.57-MHP GENEL BAŞKANI ANKARA'DA OYUNU KULLANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli, "Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

10:32-MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul’da Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

Akşener yaptığı açıklamada, "Hepimiz için özellikle gençlerin geleceği için çok önemli bir seçimde oylarımızı kullandık. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" ifadelerini kullandı.

09:12-KADIKÖY'DE POLİS VE BEKÇİLER BELGE OLMADAN OY KULLANMAYA ÇALIŞTI

İstanbul Kadıköy'de bulunan İhsan Sungu İlkokulu'nda belgesi olmayan bir polis ve bir bekçi oy kullanmaya çalışırken müşahitler ve sandık görevlileri tarafından engellendi.

TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'den karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

Sol'un haberine göre; İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'daki Karacapaşa İlkokulu'nda da belgesi olmayıp oy kullanmak isteyen polislerin müşahitler tarafından engellendiği aktarıldı.

09:05-İÇİŞLER BAKANI SÜLEYMAN SOYLU OYUNU KULLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Soylu, "Hayırlı uğurlu olur inşallah. Milletimizin tercihi başımızın üzerinedir" dedi.

08.50-ADALET BAKANI BOZDAĞ OYUNU URFA'DA KULLANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oyunu Urfa'da kullandı. Bozdağ, "Seçimin 2. turunda oyumu milletimizin geleceği için, huzur, refah, güven ve istikrarın devamı için kullandım. Hayırlı olmasını diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfamızda ve ülkemizin dört bir yanında, seçimin başladığı şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Katılımın yüksek olacağını görebiliyoruz. Ben milletimizin sandığa gelerek iradesini yansıtacağını düşünüyorum. Geleceğimiz için yol gösterici olmasını diliyorum" diye konuştu.

08.00-OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi, ülke genelinde 191 binden fazla sandıkta saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy verme, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

07.45-OY NASIL KULLANILIR? OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Seçmenler, oylarını kullanırken aşağıda yer alan 6 adıma dikkat etmeli. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

1-Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınıza bakın

2- T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

3- Cep telefonuyla oy kullanma kabinine girmeyin

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın

5- Oy kullandıktan sonra pusulayı zarfa koyun

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

07.30- GÖREVLİLER, SANDIK YEMİNİ ETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.