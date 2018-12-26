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"Türkiye Suriye'de işgalci güç"

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"Türkiye Suriye'de işgalci güç"
"Türkiye Suriye'de işgalci güç"

Alman meclisi uzmanlarının hazırladığı bilirkişi raporunda, "Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının uluslararası hukuk açısından işgal kriterlerini karşıladığı" tespitinde bulunuldu

Almanya'da Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre raporda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin dokuz sayfalık raporu, Federal Meclis Sol Parti grubunun girişimi üzerine hazırlandı.

Sol Parti meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, bilirkişi raporunun Alman hükümeti için bir uyarı olması gerektiğini belirterek Alman hükümetinin Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmekten kaçınmasını eleştirdi. Dağdelen, "Tüm uzman raporları ve Alman meclisinde grubu bulunan bütün partilerin tutumuna rağmen Suriye'nin bazı bölgelerine NATO müttefiki Türkiye tarafından girilmesi ve işgalini hâlâ uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmemek bir skandaldır” diye konuştu.

Alman hükümetinin tutumu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ocak ayı sonunda Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik başlattığı operasyon Alman hükümeti tarafından kınanmış ve kabul edilemez olarak nitelendirilmişti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas Mart ayında yaptığı açıklamada, Türk birliklerinin sürekli Suriye'de kalmaları halinde, Türkiye'nin askeri operasyonunun "elbette uluslararası hukuk ile uyumlu olmayacağını” söylemişti. Ancak Alman hükümeti, Afrin operasyonunun uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda net bir açıklama yapmamıştı.

Mart ayında açıklanan rapor

Alman Federal Meclisi’nin Bilimsel Hizmetler Dairesi’nin Mart ayında açıkladığı bir raporda da, Türkiye’nin Afrin’e askeri harekâtının devletler hukukuna uygunluğu konusunda şüpheler bulunduğu sonucuna varılmıştı. Raporda, “Türk hükümetinin, meşru müdafaaya neden olacak kendisine yönelik silahlı bir saldırıya dair henüz somut bir kanıt sunamadığı” değerlendirmesine yer verilmişti.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki YPG güçlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatına hukuki gerekçe olarak BM Şartı’nın 51’inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkını göstermişti.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin hazırladığı raporlar, uzmanlık gerektiren konularda milletvekillerini bilgilendirmeyi amaçlıyor. Raporlar, Alman meclisinin görüşünü yansıtmıyor.

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