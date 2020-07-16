Türkiye tarafından ülkeye yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki orman yangınlarına müdahalede her zaman eksikliği hissedilen yangın söndürme helikopterinin talepleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti tarafından ülkeye konuşlandırıldığını bildirdi.
Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu imkanı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerini sundu.
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