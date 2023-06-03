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Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü: Erdoğan TBMM'de yemin etti

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Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü: Erdoğan TBMM'de yemin etti

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurulu açtıktan sonra, Anayasa, İçtüzük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun olarak, törenin şeklinin nasıl olacağı hakkında bilgi verdi.

Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiğine dair Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen tutanağın kendisine takdim edileceğini ve ant içme töreni yapılacağını belirtti.

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı teslim almak ve ant içmek üzere, İçtüzük gereğince, TBMM Geçici Başkanvekili Suat Pamukçu tarafından TBMM Genel Kurulu Salonu'na davet edileceğini ve Pamukçu ile Başkanlık Divanı kürsüsüne geleceğini söyledi.

 

Genel Kurulun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacağını ifade eden Bahçeli, Erdoğan'a önce seçildiğine dair tutanağın takdim edileceğini, daha sonra Erdoğan'ın hitabet kürsüsüne gelerek ant içeceğini kaydetti.

Milletvekilleri, görevliler ve davetlilerin; Erdoğan'a tutanağın takdimini ve Erdoğan'ın ant içmesini ayakta dinleyeceğini dile getiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içtikten sonra İstiklal Marşı'nın okunacağını ve ardından da Erdoğan'ın salondan ayrılacağını bildirdi.

TBMM Geçici Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul Salonu'ndan ayrılırken, milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacağı bilgisini verdi.

Devlet Bahçeli, daha sonra Suat Pamukçu'dan, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın takdim edilmesi ve ant içmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul Salonu'na davet etmesini istedi.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Meclis'imiz adına hoş geldiniz, diyorum." ifadesini kullandı.

 

Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü: Erdoğan TBMM'de yemin etti

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suat Pamukçu eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı ayakta karşıladı; CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ise ayağa kalkmadı.

 

 

Tutanağı Devlet Bahçeli'den teslim aldı

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Devlet Bahçeli'den teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla; devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

 

Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü: Erdoğan TBMM'de yemin etti

 

Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı.

Devlet Bahçeli'nin İstiklal Marşı'nın okunacağını belirtmesi üzerine İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki kapıdan, Suat Pamukçu eşliğinde salondan ayrıldı.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

 

Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü: Erdoğan TBMM'de yemin etti

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin törenini ailesi de izledi

Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini ailesinin yanı sıra bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, eski TBMM Başkanları, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile davetliler izledi.

Yemin töreni için Meclise gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genel Kurul Salonu'na girişinde Geçici Meclis Başkanvekili Suat Pamukçu eşlik etti.

Erdoğan'ı, Genel Kurul salonuna girişi sırasında AK Parti ve MHP milletvekilleri ile davetliler uzun süre ayakta alkışladı. Bu sırada AK Parti milletvekilleri Erdoğan'a "bravo" diye seslenerek alkışlarını sürdürdü.

 

Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü: Erdoğan TBMM'de yemin etti

 

İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalktı. CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ise karşılamada ve yemin sırasında ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemininin ardından okunan İstiklal Marşı'nı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirdi. Daha sonra milletvekillerini selamlayan Erdoğan, alkışlar eşliğinde salondan ayrıldı.

Erdoğan'ın Genel Kurul Salonu'ndan ayrılmasının ardından CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında seçim sonuçlarına ilişkin kısa süreli laf atmalar yaşandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Erdoğan Albayrak, oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar ile torunları katıldı.

Yemin törenini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, YSK Başkanı Ahmet Yener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, kabine üyeleri, eski TBMM başkanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile STK temsilcileri ve davetliler izledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de töreni locadan izleyenler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı.

Erdoğan'ı Geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi törenle uğurladı.

Bahçeli'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve öteki ilgililer de Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.

Anıtkabir'i ziyaret etti

Erdoğan, TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret ederek Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.

Yeni Kabine Çankaya Köşkü'nde açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

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