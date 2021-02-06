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Türkiye'de 2 milyondan fazla kişiye yapılan Covid-19 aşısının Çin'de yaygın kullanımına koşullu onay

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Türkiye'de bugüne kadar 2 milyon 600 binden fazla kişiye uygulanan Sinovac şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının Çin'de yaygın kullanımına koşullu onay verildi.
Türkiye'de 2 milyondan fazla kişiye yapılan Covid-19 aşısının Çin'de yaygın kullanımına koşullu onay

Türkiye'de bugüne kadar 2 milyon 600 binden fazla kişiye uygulanan Sinovac şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının Çin'de yaygın kullanımına koşullu onay verildi.

Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden (NMPA) yapılan açıklamada, aşının acil kullanım kapsamında risk grupları dışında genel nüfusa uygulanabilmesi için koşullu pazarlama izninin verildiği duyuruldu.

Böylece aşının yaygın kullanımının önü açıldı. Koşullu izin, firmanın aşının uygulaması devam ederken etkinlik sonuçlarını ve olası yan etkilerini düzenleyici kuruma rapor etmesini gerektiriyor.

NMPA, daha önce Aralık 2020'de Sinopharm'ın Covid-19 aşısına yaygın kullanım onayı vermişti.

"Coronavac" adlı aşı, formülünde Covid-19'un "etkisizleştirilmiş" bir hali olan virüs bileşeni barındırıyor. Aşı, bu yolla vücudun güçsüzleştirilmiş virüse karşı doğal korumasını canlandırmayı ve bağışıklık tepkisi yaratmayı amaçlıyor.

Çin'de temmuzda acil durum kullanımına onay verilen aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'de yürütülmüştü.

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