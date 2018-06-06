Türkiye’de 8 siyasi parti ve bağımsızlarla 4,851 aday var

Buna göre, seçime katılan 8 siyasi parti ve bağımsızlarla birlikte toplam 4 bin 851 adayın 996'sı kadın, 3 bin 855'i erkek adaylardan oluştu. Kadın adayların oranı, tüm adayların yaklaşık yüzde 20,5'i olarak belirlendi.

Partilerin milletvekili adaylarının cinsiyet dağılımına göre, en fazla kadın aday yüzde 38,17 ile HDP'de yer aldı. Bu partiyi yüzde 26,5 ile İYİ Parti izledi. Bu oran Vatan Partisinde yüzde 24,17, CHP'de yüzde 22,67, AK Parti'de yüzde 21, MHP'de yüzde 12,67, Saadet Partisinde yüzde 11,67, HÜDA PAR'da ise yüzde 7,55 oldu. Seçime bağımsız katılacak 68 milletvekili adayının ise 11'i kadınlardan oluştu.

Partilerin milletvekili adaylarının cinsiyet dağılımı şöyle:

Parti Kadın %Kadın Erkek %Erkek Toplam

AK Parti 126 21 474 79 600

MHP 76 12,67 524 87,33 600

HÜDA PAR 44 7,55 539 92,45 583

Vatan Partisi 145 24,17 455 75,83 600

HDP 229 38,17 371 61,83 600

CHP 136 22,67 464 77,33 600

Saadet Partisi 70 11,67 530 88,33 600

İyi Parti 159 26,5 441 73,5 600

Bağımsız 11 16,18 57 83,82 68



YAŞ GRUBU DAĞILIMI

Partilerin milletvekili adaylarının yaş grubu dağılımına göre ise en genç adaylar HÜDA PAR ve Vatan Partisinde yer aldı. İki partide de 18-29 yaş arası aday gösterilenlerin oranı yüzde 23,67 olarak gerçekleşti. Bu partilerden sonra en çok genç aday gösteren AK Parti'de 18-29 yaş aralığında 73 aday bulunuyor. Bu oran AK Parti'de tüm adayların yüzde 12,17'sine denk geliyor. Bu yaş aralığında en az aday gösteren parti yüzde 6,67 ile İYİ Parti oldu.

AK Parti milletvekili adaylarının en geniş yaş aralığı 40-49 oldu. Partide bu yaş grubunda 195 aday gösterildi. Bu rakam tüm adayların yüzde 32,5'unu oluşturdu. AK Parti'nin milletvekili adaylarının yüzde 17,83'ü 30-39, yüzde 28,33'ü 50-59, yüzde 8,83'ü ise 60-69 yaş aralığında yer aldı.

CHP'de 18-29 yaş aralığında 46 aday gösterildi. Bu oran tüm adayların yüzde 7,67'sine denk geldi. Partide adayların yüzde 17,67'si 30-39, yüzde 26,83'ü 40-49, yüzde 33'ü 50-59, yüzde 13,83'ü 60-69 yaş aralığındaki isimlerden oluştu.



Vatan Partisi en yaşlı adayların da partisi oldu. 60-69 yaş arası ile 70 yaş ve üzeri en fazla aday bu partiden gösterildi. Vatan Partisinde 70 yaş üzeri 30 milletvekili adayı bulunuyor. Bu yaş grubunda HDP'de 10, CHP'de 6, Saadet Partisi ve İYİ Parti'de 5'er, AK Parti'de 2, MHP'de ise 1 aday yer aldı.

Partilere göre milletvekili adaylarının yaş grubu dağılımı şöyle:

Parti 18-29 %18-29 30-39 %30-39 40-49 %40-49 50-59 %50-59 60-69 %60-69 70+ %70+

AK Parti 73 12,17 107 17,83 195 32,5 170 28,33 53 8,83 2 0,33

MHP 49 8,17 144 24 222 37 144 24 40 6,67 1 0,17

HÜDA PAR 138 23,67 207 35,51 184 31,56 46 7,89 8 1,37 0 0

Vatan Partisi 142 23,67 51 8,5 73 12,17 134 22,33 170 28,33 30 5

HDP 96 16 118 19,67 140 23,33 156 26 80 13,33 10 1,67

CHP 46 7,67 106 17,67 161 26,83 198 33 83 13,83 6 1

Saadet Partisi 84 14 142 23,67 193 32,17 127 21,17 49 8,17 5 0,83

İyi Parti 40 6,67 106 17,67 183 30,5 173 28,83 93 15,5 5 0,83

Bağımsız 6 8,82 22 32,35 12 17,65 17 25 8 11,76 3 4,41

