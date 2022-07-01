Türkiye'de asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücret komisyonu üyeleriyle birlikte asgari ücrete yapılan ara zam oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti. Erdoğan ayrıca işverenlere çalışan başına 100 lira destek verileceğini ekledi.

Erdoğan, söz konusu zammın ara zam olduğu hatırlatmasında bulunarak "Asıl tespiti inşallah yılbaşında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bilindiği üzere Türkiye maruz kaldığı ekonomik saldırılara karşı yeni bir programı devreye aldı. Bu programın uygulaması devam ederken, önce salgın sonra Rusya-Ukrayna savaşına maruz kaldık. Esasen enflasyon ülkemizin değil, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişik olsa da insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Dünyadaki her gelişmeyi takip ederken, önceliğimizi vatandaşların sorunlarına verdik, veriyoruz.

Yeni ekonomi programı da insanların aşlarının, işlerinin, umutlarının korunması olmuştur. Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak, bir küresel fırtınadan en az kayıpla çıkmanın gayreti içerisindeyiz.

"Vatandaşlarımızın yaşadığı enflasyonu asla görmezden gelmedik"

Küresel üretim ve tedarik sistemlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye hem kendi ihtiyaçlarını karşılayan hem de elindekileri herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı fahiş fiyat ve enflasyonu asla görmezden gelmedik. Çalışanlar başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek adımları devreye aldık.

İstihdamın 30,5 milyona yaklaşması ihracatın yıllık 250 milyar doların eşiğine gelmesi bu çabaların ürünüdür. Sosyal desteklerin hem kapsamını hem de miktarını genişletmek suretiyle kimseyi çaresiz bırakmadık. Tüm dezavantajlı kesimlerin üstüne titriyor, gözümüz gibi bakıyoruz.

"Asgari ücret 5500 lira olacak, işverenlere çalışan başına 100 lira destek verilecek"

Yılbaşında hem asgari hem de emekli ve memur maaşlarında ciddi artışlar yapmıştık. Emekçilerimizin ücretinde yüzde 50 gibi bir artış yapmıştık, tabii bunu yaparken tüm bunun maliyetini de işverene yıkmadık. Tüm maaşların asgari ücret kısmındaki vergilerden feragat ettik.

Bakanlığımız tüm taraflarla görüşmeleri sonrasında yeni asgari ücreti belirledik. Buna göre temmuz itibariyle asgari ücrette yüzde 30 oranında ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz, işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir ara artıştır, asıl tespiti inşallah yılbaşında gerçekleştireceğiz."

Erdoğan zammı yanlış açıkladı

Erdoğan asgari ücrete yapılan zam oranını önce yüzde 25 olarak duyurdu. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Erdoğan'ın kulağına fısıldayarak yanlışı belirtmesi üzerine Erdoğan zam oranını yüzde 30 olarak düzeltti.