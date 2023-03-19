  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta peş peşe iki deprem

Türkiye'de cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı

»
Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler, bugünden itibaren adaylık başvurusu yapabilecek.
Türkiye'de cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı

Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler bugünden itibaren adaylık başvurusu yapabilecek. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi 20 Mart, siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart'ta dolacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerin ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süreci başladı.

YSK'nın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre; cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu yarın saat 17.00'de sona erecek.

Kurul tarafından, seçmenlerce aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, aynı gün saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması için belirlenen süre 21 Mart saat 15.00'te sona erecek.

Yeniden inceleme talebine ilişkin başvurular Kurul tarafından saat 17.00'de karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ise saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza ise 22 Mart-27 Mart'ta toplanacak.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi ilişkiler ve ortak mirasın birbirine bağladığı iki ülke: Türkiye ile Mısır18 Mart 2023 Cumartesi 19:52
  • Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor18 Mart 2023 Cumartesi 12:59
  • Çanakkale geçilemedi tarihin akışı değişti18 Mart 2023 Cumartesi 12:27
  • Hatay’da depremde hayatını kaybedenler için hırisi pişirildi18 Mart 2023 Cumartesi 10:58
  • Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem18 Mart 2023 Cumartesi 10:10
  • Oy ve Ötesi: 200 bin gönüllüyle sonuçlar 19:00’da elimizde17 Mart 2023 Cuma 22:01
  • Tatar, İskenderun’da “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanı ziyaret etti17 Mart 2023 Cuma 21:59
  • Erdoğan, Finlandiya liderini törenle karşıladı: Gündem NATO üyeliği17 Mart 2023 Cuma 21:34
  • Reuters, İskenderunlu ailenin depremle değişen hayatını yazdı: Mezarlıkta yaşıyorlar17 Mart 2023 Cuma 20:17
  • Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon TL17 Mart 2023 Cuma 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti