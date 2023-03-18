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Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

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Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yarından itibaren adaylık başvurusu yapabilecek.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

YSK’nin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK’ye yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00’de sona erecek. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00’de dolacak.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

İTTİFAK SÜRECİ BAŞLIYOR

YSK’nin, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin takvimi bugün itibarıyla işlemeye başladı.

Takvimin ilk günüyle seçim ittifakı sürecine de geçilmiş oldu. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolü 24 Mart’a kadar YSK’ye teslim edilecek.

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