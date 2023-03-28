Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 4’e yükseldi

Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor.
AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanı REcep TAyyip Erdoğan’ı, CHP ve İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdi.
Yüksek Seçim Kurulu, iki ismin adaylığını kabul ettiğini duyurdu.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza toplama süreci de devam ediyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı.
Böylece cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 4’e yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçici aday listesi yarın paylaşılacak. Ardından itiraz süreci işleyecek. İtirazlar 30 Mart’ta sonuçlandırılacak.
Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak.
1 Nisan’da da adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekimi yapılacak.
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