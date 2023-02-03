Türkiye'de Enflasyon Rakamları Açıklandı

TÜİK'e göre tüketici fiyatları ocakta aylık yüzde 6,65, yıllık yüzde 57,68 arttı. ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 9,26, yıllık enflasyonu yüzde 121,62 açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 arttı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 9,26, yıllık enflasyonu yüzde 121,62 olarak açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 5,94, yıllık enflasyonu yüzde 79,68 açıklamıştı.