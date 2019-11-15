  • BIST 105.380
  • Altın 270,684
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Türkiye'de HIV yayılıyor

»
IV.Ulusal Duyarlılık Konferansı’nda ‘Türkiye’de HIV’ adlı belgeselin ilk gösterimi yapılırken, son durum ise uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.
Türkiye'de HIV yayılıyor

IV.Ulusal Duyarlılık Konferansı’nda ‘Türkiye’de HIV’ adlı belgeselin ilk gösterimi yapılırken, son durum ise uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Milliyet'te yer alan habere, Konferans katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr.Deniz Gökengin, HIV’le mücadelede küresel anlamda yüzde 23 azalma olmasına karşın, Türkiye’de son 10 yılda ciddi sayıda hasta artışı olduğu uyarısında bulunurken, “Türkiye’de her yıl 3-4 bin arasında yeni vaka ekleniyor. Biz aslında HIV’le yaşayan hastaların sadece yarısına tanı koyabiliyoruz, bir bu kadar daha HIV’le yaşayan hasta olduğunu tahmin ediyoruz. HIV/AIDS’e ilişkin verilerin ulusal boyutta toplanması, analiz edilmesi ve analiz sonuçlarına göre yapılması gereken, eylemlerin planlanması, veri toplama aşamasında HIV-pozitif bireylerin gizliliğini ihlal etmeyecek yöntemlerin paydaşlarla uzlaşı içinde belirlenmesi şart” dedi.

10 YILDA YÜZDE 465 ARTIŞ

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serhat Ünal ise Türkiye’de HIV’li hasta sayısının 10 yılda yüzde 465 arttığına dikkat çekerek, “Türkiye’de anonim test merkezlerinin yaygınlaştırılması önemli. Asıl vakaları böyle yakalarsınız. Ne yazık ki farkındalık konusunda ilerleme kaydedilemiyor. HIV/AIDS’e bağlı ölüm oranları son 9 yıllık dönemde global ölçekte düşüşe geçmiş durumda. Ancak tek istisna ise Türkiye ve bizim olduğumuz bölge. AIDS ülkemiz için giderek yaygınlaşan bir tehlike ve adeta sessiz bir düşman. Toplumun yüzde 75’i bu konuda bilgi sahibi değil. HIV/AIDS’in topluma anlatılabilmesi için örgün eğitimden başlanarak, bilinçlendirmeye yönelik eylem planları oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: "Çözüm için sergilenen çabalar güneyde karşılık bulmadı"14 Kasım 2019 Perşembe 20:09
  • Tatar:Doğu Akdeniz’de TC ve KKTC kararlı bir politika izliyor14 Kasım 2019 Perşembe 09:42
  • İşte en son anket! Bu Pazar seçim olsa...13 Kasım 2019 Çarşamba 16:19
  • HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı13 Kasım 2019 Çarşamba 13:32
  • Ayasofya'da çıplak poz veren mankene soruşturma13 Kasım 2019 Çarşamba 13:15
  • 1138 gün tutuklu kalan Ahmet Altan hakkında tahliyeden 7 gün sonra tekrar yakalama kararı!12 Kasım 2019 Salı 20:54
  • Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı12 Kasım 2019 Salı 11:03
  • ABD Kongre üyelerinden Trump'a mektup: "Erdoğan'ın Kıbrıs MEB'indeki adımları ihlaldir"12 Kasım 2019 Salı 10:45
  • Türkiye'den AB'ye sondaj yaptırımı tepkisi: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz11 Kasım 2019 Pazartesi 23:10
  • AB: Doğu Akdeniz sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi11 Kasım 2019 Pazartesi 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti