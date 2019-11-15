Türkiye'de HIV yayılıyor

IV.Ulusal Duyarlılık Konferansı’nda ‘Türkiye’de HIV’ adlı belgeselin ilk gösterimi yapılırken, son durum ise uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Milliyet'te yer alan habere, Konferans katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr.Deniz Gökengin, HIV’le mücadelede küresel anlamda yüzde 23 azalma olmasına karşın, Türkiye’de son 10 yılda ciddi sayıda hasta artışı olduğu uyarısında bulunurken, “Türkiye’de her yıl 3-4 bin arasında yeni vaka ekleniyor. Biz aslında HIV’le yaşayan hastaların sadece yarısına tanı koyabiliyoruz, bir bu kadar daha HIV’le yaşayan hasta olduğunu tahmin ediyoruz. HIV/AIDS’e ilişkin verilerin ulusal boyutta toplanması, analiz edilmesi ve analiz sonuçlarına göre yapılması gereken, eylemlerin planlanması, veri toplama aşamasında HIV-pozitif bireylerin gizliliğini ihlal etmeyecek yöntemlerin paydaşlarla uzlaşı içinde belirlenmesi şart” dedi.

10 YILDA YÜZDE 465 ARTIŞ

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serhat Ünal ise Türkiye’de HIV’li hasta sayısının 10 yılda yüzde 465 arttığına dikkat çekerek, “Türkiye’de anonim test merkezlerinin yaygınlaştırılması önemli. Asıl vakaları böyle yakalarsınız. Ne yazık ki farkındalık konusunda ilerleme kaydedilemiyor. HIV/AIDS’e bağlı ölüm oranları son 9 yıllık dönemde global ölçekte düşüşe geçmiş durumda. Ancak tek istisna ise Türkiye ve bizim olduğumuz bölge. AIDS ülkemiz için giderek yaygınlaşan bir tehlike ve adeta sessiz bir düşman. Toplumun yüzde 75’i bu konuda bilgi sahibi değil. HIV/AIDS’in topluma anlatılabilmesi için örgün eğitimden başlanarak, bilinçlendirmeye yönelik eylem planları oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.