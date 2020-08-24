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Türkiye’de Kabine bugün toplanacak

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Türkiye’de Kabine bugün toplanacak
Türkiye’de Kabine bugün toplanacak

Türkiye’de Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Doğu Akdeniz başta olmak aüzere birçok kritik konu masada olacak.

Karadeniz’deki tarihi doğal gaz keşfi, Giresun’da yaşanan sel felaketi, Doğu Akdeniz ve Libya’da yaşanan gelişmeler, koronavirüs ve terörle mücadele bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı’nda gündemdeki gelişmeler ele alınacak.

 

Toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler Ankara’nın gündeminde, Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

Hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de çalışmalar devam ediyor.

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