Türkiye'de Koronavirüs | 67 kişi daha hayatını kaybetti, 1407 yeni 'hasta' tespit edildi

Toplam ölüm sayısı 8 bin 195'e, hasta sayısı 318 bin 663'e yükselirken, 'vaka' sayısı ise paylaşılmadı

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti, 1407 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 195'e, hasta sayısı ise 318 bin 663'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.",

Editörün notu: Sağlık Bakanlığı, Covid-19 testi pozitif çıkan ve belirti gösteren bireyleri 'hasta' olarak tanımlıyor ve 29 Temmuz'dan beri günlük tabloda yalnızca 'hasta' bilgisi veriyor. Covid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen kişilerin sayısına dair ise bilgi verilmiyor.