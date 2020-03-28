  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 108 oldu

»
Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 108 oldu
Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 108 oldu

Türkiye’de son 24 saatte 16 yeni can kaybı meydana geldiği, 1704 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108’e, hasta sayısı 7 bin 402’ye ulaştı.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.

Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:

“Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güven:İnsan yapımı olan Korona değil, adaletsizlik28 Mart 2020 Cumartesi 11:45
  • Amazon’dan Kovid-19’la Mücadele İçin Türkiye’ye 3,5 Milyon Lira Destek28 Mart 2020 Cumartesi 11:30
  • İmamoğlu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı talep etti28 Mart 2020 Cumartesi 11:12
  • THY’den iç hat seferlerine koronavirüs sınırlandırması28 Mart 2020 Cumartesi 10:42
  • Koronavirüse yakalanan eski CHP İstanbul Milletvekili Öğüt: Ne olur evde kalın28 Mart 2020 Cumartesi 10:11
  • TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı28 Mart 2020 Cumartesi 09:40
  • Erdoğan, Koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapıyor,yeni tedbirler var27 Mart 2020 Cuma 22:08
  • Koca: Koronavirüs nedeniyle kaybımız 92’yi buldu27 Mart 2020 Cuma 21:41
  • Soylu: Yürümek, koşmak, balık tutmak yasaklanacak27 Mart 2020 Cuma 21:39
  • Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, toplam vaka sayısı 5 bin 698'e yükseldi!27 Mart 2020 Cuma 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti