Türkiye’de Meclis’in önünde ‘Beyaz Toros’ yakıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Çankaya kapısına yakın bir noktada Komisyon toplantısı öncesi 'Beyaz Toros' yakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ARAÇ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI!

Araca kısa sürede müdahale edildi, yangın söndürüldü.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.