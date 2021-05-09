Türkiye'de Polis baskınında 501 kripto para üretim makinesine el konuldu

AA’nın haberine göre Karabağlar ilçesinde bir depoda kripto para üretilen cihazlar bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Operasyonda karton kutular içinde 501 elektronik cihaz bulundu. Cihazların yurt dışından yasadışı yollardan getirildiği ve kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi.
Daha önce İstanbul’da kullanıldığı anlaşılan makineler yaklaşık 5 milyon lira değerinde.
Dört şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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