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Türkiye'de Sağlıkçılar, bakanlık ve il müdürlükleri önünde toplanacak

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Türkiye'de Sağlıkçılar, bakanlık ve il müdürlükleri önünde toplanacak
Türkiye'de Sağlıkçılar, bakanlık ve il müdürlükleri önünde toplanacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bütün sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte ‘iktidarı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak için’ 15 Nisan Perşembe günü saat 12.30’da “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Ölümleri Durdurun!” sloganıyla Ankara’da Sağlık Bakanlığı ve Türkiye’nin bütün illerinde de sağlık müdürlükleri önünde toplanılacağını bildirdi.

TTB, Covid-19 pandemisinin ‘kontrol altına alınamaması ve salgında en yüksek pik noktasına ulaşılması üzerine’ bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. 1 Mart’tan itibaren bir ‘kontrolsüz normalleşememe’ durumuyla karşı karşıya kalındığını ve salgının hızla yayıldığını söyleyen Korur Fincancı, TTB’nin uyarılarına ‘kulak verilmediğini’ kaydetti.

‘Çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz’

Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından okunan açıklamadan öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi nedeniyle ülkemizde kontrol altına alınamayan Covid-19 pandemisi üçüncü ve en büyük pikini yapıyor. Günlük vaka sayıları elli bini aştı, can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlara göre dahi iki yüz elliyi aştı.

*Hastanelerimiz Covid-19 hastalarıyla doldu, yeni açılan servisler dahi ihtiyacı karşılamaya yetmiyor, yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece Covid-19 hastaları değil, Covid-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor, ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar.

*Tıpkı Gabriel Garcia Marquez’in ‘Kırmızı Pazartesi‘ romanındaki gibi her şey herkesin gözü önünde oldu. Böyle olacağını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün yönetenler biliyordu. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen gereken önlemleri almak yerine tabloyu seyretmekle yetindiler. Baştan beri yaptıkları gibi hala salgını yönetmek yerine algıyı yönetmeye çalışıyorlar; ‘aşı umudu tacirliği‘ yaparak insanları oyalıyorlar. Mızrak çuvala sığmayınca da ‘Maske, Mesafe, Hijyen‘ tekerlemesiyle suçu vatandaşlara atıyorlar.

*Çağrımız sadece sağlık örgütlerine ve sağlık çalışanlarına değil. Bütün emek-meslek örgütlerini, bütün sendikaları, bütün siyasi parti ve çevreleri, başta yakınlarını Covid-19 nedeniyle kaybedenler olmak üzere bütün yurttaşlarımızı çağrımızı sahiplenmeye, sesimize ses katmaya, bu yanlış politikalara itiraz etmeye, bu korkunç gidişata dur demeye, yaşam hakkımızı sahiplenmeye çağırıyoruz.

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