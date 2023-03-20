  • BIST 5.096,80
  • Altın 1225.015
  • Dolar 19.0164
  • Euro 20.2694
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta peş peşe iki deprem

Türkiye'de seçmen listeleri askıya çıkarıldı

»
YSK'nın kararları doğrultusunda 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen listeleri, bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.
Türkiye'de seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

DEPREMZEDELER ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.

Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçildi. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi19 Mart 2023 Pazar 11:56
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı18 Mart 2023 Cumartesi 22:31
  • Tarihi ilişkiler ve ortak mirasın birbirine bağladığı iki ülke: Türkiye ile Mısır18 Mart 2023 Cumartesi 19:52
  • Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor18 Mart 2023 Cumartesi 12:59
  • Çanakkale geçilemedi tarihin akışı değişti18 Mart 2023 Cumartesi 12:27
  • Hatay’da depremde hayatını kaybedenler için hırisi pişirildi18 Mart 2023 Cumartesi 10:58
  • Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem18 Mart 2023 Cumartesi 10:10
  • Oy ve Ötesi: 200 bin gönüllüyle sonuçlar 19:00’da elimizde17 Mart 2023 Cuma 22:01
  • Tatar, İskenderun’da “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanı ziyaret etti17 Mart 2023 Cuma 21:59
  • Erdoğan, Finlandiya liderini törenle karşıladı: Gündem NATO üyeliği17 Mart 2023 Cuma 21:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti