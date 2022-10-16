Türkiye'de Sigaraya Zam Geldi. KKTC'de Yansıyacak mı?

Türkiye’de tüm sigara fiyatları bugünden itibaren 2 lira zamlandı. Sene başından bu yana sigaraya 5 kere zam yapılırken söz konusu zamların KKTC’ye de yansıması bekleniyor.

Sigara fiyatlarına Türkiye’de 2 lira zam geldi.

Önceki gün Tekel Bayileri Platformu bir sigara grubuna zam geldiğini bildirmişti.

Bugün ise diğer iki sigara grubu da güncel fiyat listelerini yayımladı. Böylece bugünden itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına 2 lira zam geldi.

En pahalı sigara fiyatı 48 liraya yükselmiş oldu. Sene başından bu yana sigaraya 5 kere zam yapıldı. Söz konusu zammın KKTC'ye de yansıması bekleniyor.

Temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam kaydedilmişti.

Öte yandan, Türkiye’de sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla sigara fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.