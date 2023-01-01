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Türkiye’den kritik 'Libya' hamlesi! Uçaklar peş peşe indi

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Avrupa ülkeleri ve Yunanistan'ın Libya'ya yönelik tehditlerinin ardından Türkiye bölgede peş peşe hamleler yaptı. Askeri uçakların peş peşe Vatiyye Hava Üssü'ne indiği, bir fırkateynin ise Libya'ya vardığı ifade edildi.
Türkiye’den kritik 'Libya' hamlesi! Uçaklar peş peşe indi

Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı düşünce kuruluşu Future for Advanced Research and Studies (FARAS), Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir makale yayımladı. 

Türkiye’nin Libya’daki varlığını güçlendirdiği kaydedilen makalede, Batı ülkelerinin raporlarına atıf yapılarak atılan adımlar yazıldı.

4 ASKERİ KARGO UÇAĞI VATİYYE ASKERİ HAVA ÜSSÜ’NE İNİŞ YAPTI

FARAS’taki makaleye göre, hava trafiğini takip eden Batılı kaynaklar, Türkiye’ye ait 4 askeri kargo uçağının Libya’nın batısındaki Vatiyye Askeri Havva Üssü’ne indiğini belirtti. Libya’daki kaynaklar ise, Türk uçaklarının askeri üsse varmasından birkaç saat sonra 20 TIR'ın Trablus’a hareket ettiğini aktardı.

BİR TÜRK FIRKATEYNİ DAHA LİBYA’DA

Libya yerel kaynaklarından alınan başka bilgiye göre, 22 Kasım 2022 tarihinde bir Türk savaş firkateyni Batı Libya'daki El Khums Deniz Üssü’ne giriş yaptı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Türkiye’nin Libya’daki hamlelerinin zamanlaması da dikkat çekti. 

Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler'in ve birçok ülkenin tanıdığı Dibeybe hükümeti tarafından Ekim 2022'nin başlarında Ankara ile imzalanan ve Türkiye'nin Libya’nın Akdeniz’de bulunan kıta sahası üzerinde petrol ve gaz araştırma anlaşmasının uluslararası yasalara aykırı olduğunu iddia etti. Avrupa Parlamentosu, anlaşmanın iptali için çağrıda bulundu ve Libya’yı hedef aldı. Türkiye'nin hamleleri ise bu tehditkâr açıklamalarından ardından geldi.

LİBYA ORDUSU GÜÇLENDİRİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, 24 Kasım 2022'de başkent Trablus'ta konuşlu piyade, topçu ve zırhlı birlik grubunun mezuniyet törenine katılmıştı. Bu çerçevede meşru Libya hükümetine bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad, Ankara ile koordineli olarak piyade ve topçu tugaylarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirttmişti.

Meşru Ulusal Birlik Hükümetinin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmud Saeed ile yaptığı görüşmede iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği ve eğitimi geliştirmeye yönelik ortak bir plan üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

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