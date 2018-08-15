Türkiye'den Venezüella'ya İHA jesti

Türkiye, son yıllarda ilişkileri üst düzeyde olan Venezüella'ya insansız hava aracı (İHA) jesti yapacak. ASELSAN'dan alınacak silahlı İHA'ların ücreti de Türkiye tarafından karşılanacak.

Aydınlık'tan Erdem Atay'ın haberine göre Türkiye, Venezüella ile dostluğunu pekiştirmek ve Maduro'ya destek verdiğini göstermek için ülkeye İHA vermeye karar verdi.

Türkiye'nin vereceği İHA'nın Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olduğu, ücretinin de devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.