  • BIST 91.908
  • Altın 233,947
  • Dolar 6,1358
  • Euro 6,9434
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Türkiye'den Venezüella'ya İHA jesti

»
Türkiye'nin insansız hava aracıyla suikast girişimine maruz kalan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için insansız hava aracı vermeye hazırlandığı belirtildi.
Türkiye'den Venezüella'ya İHA jesti

Türkiye, son yıllarda ilişkileri üst düzeyde olan Venezüella'ya insansız hava aracı (İHA) jesti yapacak. ASELSAN'dan alınacak silahlı İHA'ların ücreti de Türkiye tarafından karşılanacak.

Aydınlık'tan Erdem Atay'ın haberine göre Türkiye, Venezüella ile dostluğunu pekiştirmek ve Maduro'ya destek verdiğini göstermek için ülkeye İHA vermeye karar verdi.

Türkiye'nin vereceği İHA'nın Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olduğu, ücretinin de devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ev hapsindeki rahip Brunson için tahliye çağrısı15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:10
  • 'Fil gibi oldun' diyen kocasına 10 milyon liralık dava açtı15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:17
  • Türkiye bazı ABD ürünlerine ek vergi getirdi15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:57
  • Bulut: Türk - Rus İmparatorluğu tezinden asla vazgeçmedim15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:26
  • Erdoğan boykota davet etti vatandaşlar iPhone'larını satılığa çıkardı14 Ağustos 2018 Salı 16:48
  • Abdullah Gül'e FETÖ Soruşturması14 Ağustos 2018 Salı 16:23
  • Vestel hisseleri, Erdoğan'la yükseldi14 Ağustos 2018 Salı 13:45
  • Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız14 Ağustos 2018 Salı 11:52
  • ABD'nin F-35 satışına sınırlama getirmesine Türkiye’den açıklama14 Ağustos 2018 Salı 08:33
  • CHP'li muhalifler: Kurultay toplanmazsa tüzük kurultayı hakkımızı kullanacağız13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti