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“Türkiye’nin garantisinin de olacağı kalıcı bir çözümü arzuluyoruz”

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“Türkiye’nin garantisinin de olacağı kalıcı bir çözümü arzuluyoruz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber , nufusça fazla olanın az olanı hakimiyeti altına almayacağı,varlığına saygı duyacağı,siyasi eşitlikte ve Türkiye’nin garantisinn de olacağı kalıcı ve yaşayabilir bir çözümü arzuladıklarını ifade etti.

Başkan Siber, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğinin kuruluşunun 43.yıldönümü kapsamında üyelere yönelik Lefkoşa Merit Otelde düzenlenen etkinliğe katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Siber, konuşmasında geçmiş yaşanan acıların toplum belleğinde taze olarak yerini koruduğunu bildiklerini belirterek arzularının günümüzde ve gelecekte böyle acıların yaşanmaması olduğunu söyledi.

“Hiç bir eşin, eşini kaybetmemesi ve hiç bir çocuğun öksüz kalmaması ve  kayıp acısı yaşanmaması” nı dileyen Siber, bu dileği sadece ülke için değil bütün dünya için azru ettiklerini belirtti.

Özellikle son zamanlarda terörün Türkiye’de yaşattığı acının tüm insanlığın içine işlediğine vurgu yapan Siber, bu acıların son bulması ve bütün dünya ülkelerinin terör konusunda birlik içerisinde hareket etmesinin önemine değindi.

“İnsanın en önemli hakkı, yaşama hakkıdır. Yaşama hakkının insanın elinden acımasızca , zorla alınması insanlıkla bağdaşmaz” diyen Siber, masum insanları yok etmenin insanlık ile bir ilgisi olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türkünün adada her zaman çözümü arzu ettiğini , barış içerisinde yaşamayı istediğini dile getiren Siber şöyle devam etti:

“Biz her zaman bu adada ‘İki topluma da yer var” dedik.Bizler Rum toplumun varlığına  her zaman saygı duyuyoruz.Bizim varlığımıza da saygı duyulmasını ve bu adada barış  içerisinde yaşamayı arzuluyoruz.Bu yüzden çözüm çabalarına hep destek olduk”

Sürdürülen görüşmelerin Cenevre’de yeni bir boyut kazandığına dikkati çeken Siber, arzularının iki toplumun barış içerisinde yaşayabileceği, nufusça fazla olanın az olanı hakimiyeti altına almayacağı,varlığına saygı duyacağı,siyasi eşitlikte ve Türkiye’nin garantisinde bir çözümü arzuladıklarını ifade etti.

Siber, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu yöndeki çabalarımız devam ediyor. Kıbrıs sorunu Uluslararası bir sorun.Tek başına bizim irademizle çözülecek bir sorun değil.Bu parametrelere saygı duyulursa bilinmeli ki bizim çözüm irademiz yüksektir.Yaşanan bu acıların bir daha yaşanmaması en büyük arzumzudur.Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

ERSAN

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan da konuşmasında, 43.Yıldönümünde şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirterek Türkiye’de taşanan terör saldırıalrında hayatını kaybeden şehitleri de aynı duygularla andıklarını ifade etti.

Ersan, şunları kaydetti:     

“Biz 1956’dan 19 Temmuz 1974’e kadar Kıbrıs’ta çok büyük ızdıraplar gördük.Biz, özgürlüğümüzü 20 Temmuz 1974’de bulduk.Özgürlük, paha biçilmez bir değerdir.Bu nedenle Anavatanımızın garantörlüğünden vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.

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