Türkiye’nin ilk kadın generali Özlem Yılmaz oldu

TSK’nın ilk kadın generali olarak atanan Özlem Yılmaz, ‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

TC Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfileri yayınlandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ediyor.

İlk defa Jandarma Genel Komutanlığı’na kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, Özlem Yıldız dahil olmak üzere 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti. 10'u general olmak üzere 37 il jandarma komutanının görev yerleri değişirken, 11 general ve 14 albay emekliliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 11 general emekliliğe sevk edildi. Toplam 32 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Erdoğan imzalı kararnamede Aydın, Artvin, Batman, Düzce, Tunceli, Edirne ve Kahramanmaraş olmak üzere 7 ilin jandarma komutanları merkeze çekildi.

11 GENERAL EMEKLİ EDİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı’nda emekliye sevk etme ve atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bornova.

Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven; emekliye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Korgeneral İsmail Balıbek, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atandı. Tanrıverdi’den boşalan İstihbarat Başkanlığı görevine ise Hakkâri İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu atandı.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Fuat Güney’in emekli edilmesi nedeniyle boşalan Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı’na getirildi.

KAVAKÇI’YA YENİ GÖREV

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Merve Safa Kavakcı getirildi. Kararnamede, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3.üncü maddeleri gereğince Merve Safa Kavakçı atanmıştır."