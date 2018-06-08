Türkiye'nin kararı Atina'da büyük panik yarattı

Türkiye’nin, Yunanistan ile olan geri kabul anlaşmasını durdurması, Yunanistan'ın başkenti Atina’da endişe yarattı.

Göçmen Politikası’ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yiannis Balafas, Türkiye’nin, hem darbeci 8 asker konusunda Atina’ya, hem de mülteci krizi ile ilgili Türkiye-AB anlaşması çerçevesinde 3 milyar euro’yu ödemesi için Brüksel’e baskı yapmayı hedeflediğini söyledi.

Balafas “Böylesi konular son derece ciddidir. Dolayısıyla yapılan açıklamaların ötesinde Türk Hükümetinin resmi tutumunu bekliyoruz” diye ekledi.

Yunan Başbakanlık ve Dışişleri kaynakları ise ikili geri kabul anlaşmasının son dönemde atalete girdigini belirterek, Türkiye’nin anlaşmayı dondurma kararının öneminin küçümsemeye çalıştılar.

Bu arada, Atina’ya ulaşan haberlere göre, Türkiye’nin Yunanistan ile olan geri kabul anlaşmasını durdurması Brüksel’de de heyecan yarattı. Aynı haberlerde, AB’nin bu karar ile ilgili Türk yetkililerden detaylı bilgi istedikleri belirtildi.

AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos’un yakın çevresinden “Türkiye-AB anlaşmasını tehlikeye girmiyor. Endişe etmiyoruz” mesajı verildi.



