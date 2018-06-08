  • BIST 95.997
  • Altın 187,658
  • Dolar 4,4907
  • Euro 5,2753
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Türkiye'nin kararı Atina'da büyük panik yarattı

»
Ne değişiyor?
Türkiye'nin kararı Atina'da büyük panik yarattı

Türkiye’nin, Yunanistan ile olan geri kabul anlaşmasını durdurması, Yunanistan'ın başkenti Atina’da endişe yarattı.

Göçmen Politikası’ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yiannis Balafas, Türkiye’nin, hem darbeci 8 asker konusunda Atina’ya, hem de mülteci krizi ile ilgili Türkiye-AB anlaşması çerçevesinde 3 milyar euro’yu ödemesi için Brüksel’e baskı yapmayı hedeflediğini söyledi.

Balafas “Böylesi konular son derece ciddidir. Dolayısıyla yapılan açıklamaların ötesinde Türk Hükümetinin resmi tutumunu bekliyoruz” diye ekledi.

Yunan Başbakanlık ve Dışişleri kaynakları ise ikili geri kabul anlaşmasının son dönemde atalete girdigini belirterek, Türkiye’nin anlaşmayı dondurma kararının öneminin küçümsemeye çalıştılar. 

Bu arada, Atina’ya ulaşan haberlere göre, Türkiye’nin Yunanistan ile olan geri kabul anlaşmasını durdurması Brüksel’de de heyecan yarattı. Aynı haberlerde, AB’nin bu karar ile ilgili Türk yetkililerden detaylı bilgi istedikleri belirtildi.

AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos’un yakın çevresinden “Türkiye-AB anlaşmasını tehlikeye girmiyor. Endişe etmiyoruz” mesajı verildi. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çok seçenek Erdoğan'ın dengesini bozdu07 Haziran 2018 Perşembe 17:56
  • Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk07 Haziran 2018 Perşembe 17:54
  • Mersin'in tercihini, güvenden yana kullanacağına inanıyorum07 Haziran 2018 Perşembe 17:30
  • Üzümcü: Çağın en büyük sorunu yalan07 Haziran 2018 Perşembe 12:34
  • Akşener: Çok seçenek Erdoğan'ın dengesini bozdu07 Haziran 2018 Perşembe 11:59
  • AKP oy kayıplarını engellemek için son bir buçuk ayda neler yaptı?06 Haziran 2018 Çarşamba 16:54
  • Türkiye’de 8 siyasi parti ve bağımsızlarla 4,851 aday var06 Haziran 2018 Çarşamba 16:48
  • Son dakika: Soruşturma başlatıldı...06 Haziran 2018 Çarşamba 16:41
  • Avrupa'da sandıklar hazır06 Haziran 2018 Çarşamba 14:55
  • Boğaziçili öğrencilerin davası başlıyor06 Haziran 2018 Çarşamba 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti