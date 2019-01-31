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Türkiye’nin Navtex’leri

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İkinci Navtex’in ise Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 7’nci parseli kapsadığı iddia edilen haberde, bu Navtex’lerin Türkiye’nin MED7 zirvesinin sonuçlarından ve zirve sonrası yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığın göstergesi olduğu savunuldu.
Türkiye’nin Navtex’leri

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen MED7 zirvesi ve sonrasında Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarına tepki vermek amacıyla Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde yer alan birçok bölgede tatbikatlar yapmak amacıyla Navtex ilan ettiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği iddialarında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MED7 zirvesi sonrasında özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan açıklamalara tepki olarak Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki bölgeleri kapsayan ve tatbikat amaçlı birçok Navtex ilan ettiği iddiasında bulundu.

Gazete, Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısı ve güneyindeki iki bölgede büyük bir alanı kapsayacak Navtex’ler ilan ettiğini; Navtex’lerin ilkinde “NATO’nun da katılacağı bir askeri tatbikat” gerekçe gösterilerek, Exxon Mobil - Qatar  Petroleum tarafından sondaj gerçekleştirilen “Glafkos” yatağının bulunduğu bölgenin de yer aldığını savundu.

İkinci Navtex’in ise Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 7’nci parseli kapsadığı iddia edilen haberde, bu Navtex’lerin Türkiye’nin MED7 zirvesinin sonuçlarından ve zirve sonrası yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığın göstergesi olduğu savunuldu.

Öte yandan gazete, “MEB İçerisinde Sondaj – Özersay Enerji Konularında Limasol’un Güneyinde Araştırmalarla Kışkırtmakta Israr Ediyor” başlıkları altında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarına da geniş yer verdi.

Haravgi gazetesi ise Özersay’ın açıklamalarını, “Barbaros Sondaj Noktasını Belirliyor” başlıkları altında okuyucuya aktardı.

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