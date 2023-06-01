Türkiye’nin yakından tanıdığı ABD’li isimden Erdoğan çağrısı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump döneminin savunma bakanlarından biri olan Mark Esper ülkenin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’a bir makale yazdı…

“Türkiye mutlaka İsveç’i NATO’ya kabul etmeli” başlığının kullanıldığı makalede, “Eğer İsveç Temmuz ayındaki Vilnius’taki zirveden önce üye olmazsa Erdoğan ve Orban hoş karşılanmamalı” dedi. Wall Street Journal’da yer alan makalede, “Türkiye’de cumhurbaşkanı seçimi tamamlandığına göre Türkiye ve Macaristan’ın İsveç’in NATO üyelik başvurusunu onaylaması geriye kaldı. Stockholm NATO’ya girmeyi çoktan hak etti. Üyelik sürecinde herhangi bir gecikme Vladimir Putin’e gönderilecek, ‘Ukrayna’ya yönelik başlattığı yasa dışı savaş Moskova’nın saldırganlığı karşısında ittifakı birleştirdi ve büyüttü’ mesajını seyreltir ve hatta etkisini azaltır” dedi.

“İSVEÇLİLER ÇOK HEVESLİ”

Finlandiya’nın Nisan ayında NATO’ya dahil olduğunu hatırlatan Esper, “İsveç, Türkiye’nin değişen hedeflerinin esiri oldu. Macaristan da İsveç’in üyeliğini kabul etmedi fakat Türkiye kabul ederse onay vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stockholm’den bazı taleplerde bulundu. İsveç de buna yanıt verdi ve yeni terörle mücadele yasasını yürürlüğe aldı” yorumunu yaptı.

Esper, geçen hafta Stockholm’e gittiğini ve buradaki yetkililerin Türk mevkidaşlarının endişelerine yanıt vermeye çalıştıklarını gördüğünü söyledi. Esper, “Biz, İsveçlilerin NATO’ya girmek ve güvenliğini artırmak için çok hevesli olduğunu gördük” dedi.

İsveç’in savunma bütçesinin de önemli olduğunu vurgulayan Esper, İsveç’in konumunun da Rus tehditlerine karşı çok önemli olduğunun altını çizdi. Esper, “Bütün bunlara rağmen Türkiye’nin ne kadar hızlı bir şekilde harekete geçeceği belli değil. Finlandiya’nın üyeliği Putin’e ve onun yayılmacı politikasına bir darbe oldu. Vinius’taki zirveden sonra herhangi bir üyelik sürecinde erteleme Kremlin’i cesaretlendirecektir” yorumunu yaptı.

“BEYAZ SARAY DAVETİ KARŞILIĞINDA…”

Esper, “ABD, Türkiye ve Macaristan’a İsveç’in üyeliğini onaylaması konusunda baskı yapmalı ve diğer müttefiklere de aynı baskıyı sağlamalarını talep etmeli. Stockholm, Erdoğan’ın talepleri için yapabileceği her şeyi yaptı. Hiçbir mazereti kalmamalı. Öte yandan Washington ve Berlin ve Madrid gibi başkentler de uygun havuçları ve özelden doğru sopalarla tehditleri göstermeli” yorumunu yaptı. Esper, ABD Başkanı Biden’ın İsveç’in üyeliği karşısında Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışını onaylamasını ya da Erdoğan’ın Beyaz Saray’ı ziyaret etmesine izin verilmesinin gündemde olabileceğini de dile getirdi.

Makalede, “Bu sırada NATO üyeleri, eğer İsveç, zirve başlayana kadar bir üye olmazsa, Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın hoş karşılanmayacağını da açıkça göstermeli” denilirken, “Görüştüğüm üst düzey Fin hükümet yetkilileri bize İsveç üye olmadan güvenliklerinin en üst seviyede olmayacağını dile getirdi. Bu kesinlikle Moskova’nın da düşüncesi. NATO’nun isteyeceği en son şey Putin’in yeniden güç kazanmasıdır. Bu noktaya kadar geldik ve Ukraynalılar da bunun gerçekleşmemesi için çok fedakarlıkta bulundu” yorumuna yer verildi.