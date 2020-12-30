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Türkiye’ye Çin’den Gelen Kovid-19 Aşılarının Numuneleri En Az 2 Hafta Analiz Edilecek

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Türkiye’ye Çin’den Gelen Kovid-19 Aşılarının Numuneleri En Az 2 Hafta Analiz Edilecek
Türkiye’ye Çin’den Gelen Kovid-19 Aşılarının Numuneleri En Az 2 Hafta Analiz Edilecek

Türkiye’ye Çin'den getirilen Sinovac firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz sonucunda uygun görülmesi halinde kullanıma sunulacak.

Türkiye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirildikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilen Kovid-19 aşıları, güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor.

Öncelikle "soğuk zincir" konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor, bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruzluğunu gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.

AŞILARDAN ALINAN NUMUNELER EN AZ 2 HAFTA SÜRECEK ANALİZE TABİ TUTULACAK

Ardından ayrı bir komisyon tarafından temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor.

Aşılardan alınan numuneler, TİTCK laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analize tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.

Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ana depolarında sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.

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