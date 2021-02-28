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Türkiye'ye satılmak istenen ve hastalık taşıdığı iddia edilen İspanya'daki 850 sığır itlaf edilecek

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Türkiye'ye satılmak istenen ve hastalık taşıdığı iddia edilen İspanya'daki 850 sığır itlaf edilecek
Türkiye'ye satılmak istenen ve hastalık taşıdığı iddia edilen İspanya'daki 850 sığır itlaf edilecek

İspanya'dan Türkiye'ye ihraç edilmek istenen ancak "mavi dil hastalığı" sebebiyle Türk yetkilerin reddettiği 850'den fazla büyük baş hayvanın itlaf edilmek istendiği kaydedildi.

Şu anda İspanya'nın Cartagena Limanı'nda bulunan sığırlara 3 gün boyunca sadece su verildiği, olayın duyulması üzerine ülkedeki hayvan hakları aktivistlerinin de harekete geçtiği kaydedildi.

İspanya'da devlete bağlı çalışan veterinerler heyetinin gizli raporuna göre, haftalardır çok kötü şartlarda yaşadığı belirtilen sığırların böcek yoluyla geçen "mavi dil hastalığına" yakalandığı ve bu durumun da hayvanlarda topallığa ve kanamaya sebep olduğu kaydedildi.

Şu anda Lübnan bayraklı Karim Allah besicilik gemisinde konteynerlerde tutulan hayvanların denizde seyir halindeyken 22'sinin telef olduğu ve bu hayvanların parçalanarak denize atıldığı kaydedildi. İspanya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri söz konusu gemide şimdiye kadar 864 hayvan saydıklarını açıkladı. 2 hayvan ölüsünün de hala gemi üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Geminin sahibi Talia Shipping Line firması yetkilisi Avukat Miquel Masramon, hayvanlardan alınan kan örneklerinde henüz "mavi dil hastalığı"na rastlanmadığını belirterek, "Ancak büyük ihtimalle hayvanlar kesilecek ya da itlaf edilecek. Bu ihtimal haricinde başka bir yol da gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs açıklarında aynı akıbeti bekleyen 1800 sığır daha var

Söz konusu hayvanların Türkiye'ye satılmak istendiği ancak hastalık ihtimalinin duyulması sonrası Türk yetkililerin İspanya'dan hayvan ithalatını geçici olarak askıya alarak, bu satışı durduğu kaydedildi. Bunun yanında içerisinde 1.800 büyük baş hayvanın bulunduğu Elbeik adlı geminin de şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa Lİmanı açıklarında demirlediği, bu geminin ise İspanya'dan aralık ayında çıktığı kaydedildi.

İspanya'da faaliyet gösteren Igualdad Animal sivil toplum örgütü başkanı Silvia Barquero, 850'yi aşkın sığırın yaklaşık 2 ay boyunca bu halde bekletildiğini ve herhangi bir gelişme de yaşanmadığını ifade ediyor. Barquero, hayvanların yaşadığı ortamı "cehennem" olarak niteliyor.

Hayvanlara böceklerden geçen mavi dil hastalığı, daha çok sığır, koyun, keçi ve deve gibi hayvanlarda görülüyor ve insanlara zarar vermiyor. Söz konusu gemilerdeki hayvanların bu hastalığı taşıyıp taşımadığı ise henüz belirsiz.

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