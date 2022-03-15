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Türkmenistan’ın Yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov Oldu

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Türkmenistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 72,97 oyla Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un oğlu Serdar Berdimuhammedov kazandı.
Türkmenistan’ın Yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov Oldu

Türkmenistan'da 12 Mart'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları açıklandı.

Merkez Seçimler ve Referandumlar Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, seçimlerin bayram ortamında geçtiği belirtilerek, toplam 3 milyon 460 bin 80 kayıtlı seçmenin yüzde 97,17'sinin seçim gününde oy kullandığı aktarıldı. Açıklamada, “Türkmenistan'ın seçim kanunun 76. Maddesi uyarınca ve Merkez Seçim Komisyonu’nun 14 Mart tarihli kararı temelinde oyların yüzde 72,97'sini alan Kabine Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhammedov Türkmenistan'ın seçilmiş yeni Cumhurbaşkanı olarak tanındı. Türkmenistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Enstitüsü Rektör Yardımcısı Hıdır Nunnayev yüzde 11,09 oy ile ikinci, Marv Vali Yardımcısı Agadcan Bekmuradov ise yüzde 7,22 oy ile üçüncü oldu” ifadeleri yer aldı.

SERDAR BERDİMUHAMMEDOV KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un oğlu olan 41 yaşındaki Serdar Berdimuhammedov, 2001'de Türkmenistan Tarım Üniversitesi’nden mezun oldu. Çalışma hayatına devlet Gıda Derneği’nde Dış Ekonomik İlişkiler Ofisinde Başuzman olarak başlayan Serdar Berdimuhammedov, babasının 2007'de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından farklı dönemlerde Türkmenistan'ın Moskova Büyükelçiliği’nde ve İsviçre'de ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde görev yaptı.

Serdar Berdimuhammedov, daha sonra Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda farklı departmanlarda müdür olarak çalıştı. 2016'da Demokrasi Partisi'nden milletvekili seçilerek, Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ahal Valiliği yaptı.

2020 yılında Türkmenistan Sanayi Bakanlığına atanan Serdar Berdimuhammedov, 2021 Şubat ayından bu yana Başbakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Berdimuhammedov, 14 Şubat'ta yapılan Demokrasi Partisi olağanüstü toplantısında cumhurbaşkanlığına aday gösterilmişti.

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