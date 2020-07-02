Tutukluyla Fotoğraf Çekip Paylaşan Polise Tepki

Güney Kıbrıs’ta, Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru’nun, bir tutukluyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşan bir polis memuru hakkında disiplin soruşturması yapılması direktifi verdiği bildirildi.

Tutuklanan kişinin, sokakta çıplak gezdiği için tutuklanan biri olduğunu yazan Alithia gazetesi, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun ise yaptığı açıklamada, polis memurunun hareketinin kınanması gerektiğini, çünkü her şeyden önce herkese saygı duyulması gerektiğini söylediğini iletti.

Andreu, bunun kınadıkları bir hareket olduğunu, bu tür davranışların polis mensuplarına yakışmadığını, aynı zamanda polisin herkese, her vatandaşa saygı duymakla yükümlü olduğunu ekledi.