Tuzla’da Futbol Sahası Yapılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Tuzla’yı ziyaret ederek bölgede yapımına başlanan futbol sahasıyla ilgili çalışmaları yerinde gördü. Tuzla Avcılar Birliği Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği Başkan İsmail Arter, Tuzla ile birlikte kentin genelinde gençlere spor yapacak altyapı sunmanın önemine dikkat çekti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’nın kültür-sanat başkenti olması iddiaları devam ederken, pandemi döneminde yaşanan kapanmanın sporun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini, Gazimağusa kentinin fiziki yapısıyla spor başkenti de olma yönünde iddialı olduğunu söyledi. Her bölgede halka spor yapma imkanı sunulması için altyapı hazırlamanın görevleri olduğunu, bu yönde başlayan projeler olduğunu ifade eden Arter, Tuzla bölgesinin de bu çalışmaların başında geldiğini, Tuzla Spor Kulübü ile birlikte yürüttükleri çalışmayla standartlara uygun bir futbol sahasının hizmet binalarıyla birlikte inşa edileceğini belirtti. Başkan İsmail Arter, çalışmalarda ciddi bir ilerleme kaydettiklerini, bu yıl sonunda bitmesinin planlandığını, ortaya çıkacak maliyetin Spor Dairesi, TC Büyükelçiliği ve Belediyenin yapacağı çalışmayla karşılanabileceğini söyledi.

Tuzla Avcılar Birliği Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon ise, Başkan İsmail Arter’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yapmayı planladıkları işlerle amaçlarının gençlere ve çocuklara daha fazla hizmet vermek olduğunu, Belediyenin bu konudaki katkısına teşekkür edip devamını beklediklerini ifade etti.