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Twitch, 'Ninja'nın porno yayını' için özür diledi

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İnternet üzerinden canlı oyun yayını yapılan sosyal medya sitesi, eski yayıncılarından Ninja'nın kanalında porno görüntülerin yayımlanması nedeniyle özür diledi.
Twitch, 'Ninja'nın porno yayını' için özür diledi

14 milyon 700 bin takipçisi bulunan Ninja, bu ay Amazon'un sahibi olduğu siteden ayrılarak, Microsoft'a ait olan rakip platform Mixer'e geçmişti.

İnternet üzerinden canlı oyun yayını yapılan sosyal medya sitesi Twitch, eski yayıncılarından Ninja'nın kanalında porno görüntülerin yayımlanması nedeniyle özür diledi.

14 milyon 700 bin takipçisi bulunan Ninja, bu ay Amazon'un sahibi olduğu siteden ayrılarak, Microsoft'a ait olan rakip platform Mixer'e geçmişti.

Bunun ardından Twitch, Ninja'nın içeriklerini kaldırarak bu sayfaya bir dizi yayıncının listesini ekledi.

Ancak izlenme sayısına göre yapılan sınıflandırmada ilk sırada yer alan hesabın porno içerik yayımladığı görüldü.

Twitch'in CEO'su Emmett Shear "Doğrudan Ninja'dan özür dilemek istiyorum" dedi ve porno yayını yapan hesabın kaldırıldığını açıkladı.

Shear, olayla ilgili incelemeleri tamamlayıncaya kadar Ninja'nın hesabında başka kanallarının reklamının da yapılmayacağını duyurdu.

Porno videonun 4 milyondan fazla izlendiği belirtiliyor.

Ninja da özür diledi

Ninja ise eski sayfasında "bu tür bir içeriğin yayımlanmasının çok rahatsız edici olduğunu" söyledi:

"Kanalımda tavsiye edilen içerikler arasında bir porno hesabının olması konusunda ne diyeceğimi bilemiyorum.

"Şimdi siteden adımın tamamen kaldırılmasına ya da benim markamın, profilimin altında başka yayıncılar ya da kanalların reklamının yapılmasını engellemeye çalışıyoruz.

Bu içeriği gören herkesten; çocukları bu içeriği gören ailelerden özür diliyorum. Çok üzgünüm."

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