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U15 KKTC Milli Takım seçmesi düzenleniyor

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KKTC Badminton Federasyonu Milli Takım seçmesi düzenliyor.
U15 KKTC Milli Takım seçmesi düzenleniyor

KKTC Badminton Federasyonu Milli Takım seçmesi düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

“*Federasyonumuz 27 Eylül 2023 Çarşamba günü U15 KKTC Badminton Milli Takım seçmesini düzenliyor. Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan Milli Takım seçmesine 2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılabilecektir.
*Her sporcu en fazla iki kategoride yarışabilecektir.
*Daha detaylı bilgiyi sitemizden (www.kktcbadminton.com) adresinden alabilirsiniz.
Sporcuların 24 Eylül 2023.tarihine kadar aşağıdaki linkten kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.
Turnuvada Antrenör belgesi olmayanlar ve vizesini yaptırmayan antrenörler sahada görev yapamayacaktır.

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