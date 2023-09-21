U15 KKTC Milli Takım seçmesi düzenleniyor

KKTC Badminton Federasyonu Milli Takım seçmesi düzenliyor.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
“*Federasyonumuz 27 Eylül 2023 Çarşamba günü U15 KKTC Badminton Milli Takım seçmesini düzenliyor. Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan Milli Takım seçmesine 2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılabilecektir.
*Her sporcu en fazla iki kategoride yarışabilecektir.
*Daha detaylı bilgiyi sitemizden (www.kktcbadminton.com) adresinden alabilirsiniz.
Sporcuların 24 Eylül 2023.tarihine kadar aşağıdaki linkten kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.
Turnuvada Antrenör belgesi olmayanlar ve vizesini yaptırmayan antrenörler sahada görev yapamayacaktır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.