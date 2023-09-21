U15 KKTC Milli Takım seçmesi düzenleniyor

KKTC Badminton Federasyonu Milli Takım seçmesi düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

“*Federasyonumuz 27 Eylül 2023 Çarşamba günü U15 KKTC Badminton Milli Takım seçmesini düzenliyor. Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan Milli Takım seçmesine 2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılabilecektir.

*Her sporcu en fazla iki kategoride yarışabilecektir.

*Daha detaylı bilgiyi sitemizden (www.kktcbadminton.com) adresinden alabilirsiniz.

Sporcuların 24 Eylül 2023.tarihine kadar aşağıdaki linkten kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Turnuvada Antrenör belgesi olmayanlar ve vizesini yaptırmayan antrenörler sahada görev yapamayacaktır.