  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

UBP Genel Sekreterini seçiyor

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel sekreterini seçiyor. Oy verme işlemi 11.45 sıralarında başladı.
UBP Genel Sekreterini seçiyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel sekreterini seçiyor. Oy verme işlemi 11.45 sıralarında başladı.

UBP Parti Meclisi genel sekreteri belirlemek üzere Lefkoşa Elysium Park’ta UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı. UBP Genel Sekreterliği için UBP Girne milletvekili Özdemir Berova ile UBP Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, yaptığı konuşmada, iki adayın da dinamik, tecrübeli ve deneyimli olduğuna işaret ederek, parti meclisi üyelerinin seçim yaparken zorlanacağını bildiğini ama takdirin artık parti meclisi üyelerinde olduğunu söyledi. Saner, iki adayın tecrübesi, deneyimi, dinamizminin ortada olduğunu ifade ederek, seçimden UBP’nin kazançlı çıkacağını kaydetti ve başarılar diledi. Saner, “Ortaya çıkacak sonuç partimiz ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Saner, konuşmasının ardından iki adaya da söz verdi. İlk sözü alan Özdemir Berova, yeni genel sekreterin ülkenin zor bir süreçten geçtiği dönemde seçileceğini işaret ederek, Başbakan’a bu zor dönemde ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti. Berova, günün sonunda UBP’nin kazanacağını belirterek, “Partimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Oğuzhan Hasipoğlu da, UBP üyelerinin iradesi ile bu makamın doldurulacağını ve parti içi iletişim iş birliği konusunda gene başkana yardımcı olacak bir genel sekreter seçileceğini ifade ederek, bu zor dönemde ateşten gömlek giyen UBP’yi güzel günlere taşıyacaklarını vurguladı.

Oy verme işlemi ilçelere göre belirlenmiş saat dilimlerinde yapılacak. Covid-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alındığı seçimde, UBP Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşullarının sağlanması suretiyle alınacak. Oylamanın tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Kurultayı’nda oy verme işlemi devam ediyor10 Nisan 2021 Cumartesi 11:14
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:30
  • Kayıp Fatma Taşkın aranıyor!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:25
  • 11 kişinin Güney'e kaçmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:20
  • Arabada uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı10 Nisan 2021 Cumartesi 10:14
  • Arıklı'dan kurultay mesajı10 Nisan 2021 Cumartesi 10:08
  • Tatar, Lute'u kabul edecek10 Nisan 2021 Cumartesi 10:04
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol!10 Nisan 2021 Cumartesi 09:33
  • UBP’de Genel Sekreterlik seçimi bugün yapılıyor10 Nisan 2021 Cumartesi 08:41
  • Yeniden Doğuş Partisi bugün Genel Başkanı’nı seçiyor10 Nisan 2021 Cumartesi 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti