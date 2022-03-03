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UBP Mağusa'da işler karışıyor... Cem Dana: Aday adaylarını, UBP üyesinin karşısına çıkmaya davet ediyorum

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Cem Dana: Aday adaylarını, UBP üyesinin karşısına çıkmaya davet ediyorum
UBP Mağusa'da işler karışıyor... Cem Dana: Aday adaylarını, UBP üyesinin karşısına çıkmaya davet ediyorum

Cem Dana, Gazimağusa Belediye Başkanı adaylık başvurusunu önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Dana, Ulusal Birlik Partisi’nden başvuracak aday adaylarını UBP üyesinin karşısına çıkmaya davet etti.

Yerel seçimler sürecinde Gazimağusa Belediye Başkanlığına Ulusal Birlik Partisi’nden aday olduğunu duyuran Gazimağusalı sevilen iş insanı Cem Dana, aday adaylık başvurusunu önümüzdeki hafta içerisinde partiye yapacağını açıkladı.

Cem Dana, UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayını belirleme sürecinde, aday adaylarını parti üyesinin karşısında demokratik bir ortamda yarışmaya davet etti.

Parti üyesinin belirleyeceği adayın Gazimağusa için en uygun aday olacağını ifade eden Dana, “ben üyenin kararına sonuna kadar saygı duyup, destekleyeceğim, üyenin beni seçmesi halinde aday adayı arkadaşlardan da aynı tutumu sergilemesine ümit ederim” dedi.

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