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UBP Milletvekili Küçük: Çanakkale Zaferi Kıbrıs Türk Halkı’na ilham vermiştir

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Hasan Küçük, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
UBP Milletvekili Küçük: Çanakkale Zaferi Kıbrıs Türk Halkı’na ilham vermiştir

Küçük mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olduğunu belirterek, bu zaferin yalnızca bir savaşın kazanılması değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Küçük, Çanakkale Zaferi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

 

“Çanakkale’de gösterilen azim ve kararlılık, Kıbrıs Türk halkının kendi özgürlük ve egemenlik mücadelesinde de yol gösterici olmuştur. KKTC, bu ruhla kurulan ve yaşatılan bir devlettir.” ifadelerini kullanan Küçük, halkın haklarının savunulmasında ve geleceğin inşasında bu ruhun önemine dikkat çekti.

 

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan Küçük, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması için kararlılıkla çalışmaya devam edileceğini belirtti.

 

Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutlayan Küçük, bu büyük zaferin kahramanlarını saygıyla yad etti.

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