UBP'den El-Sen'e: ''El-Sen Yönetimi’ne hukuk dışına çıkmaması çağrısında bulunuyoruz. Aksi takdirde gereği mutlaka yapılacaktır.”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) eleştirerek, hukuk dışına çıkmamasını istedi.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin başarılı çalışmalar yaptığı kaydedilerek, “Yönetim Kurulu Başkanı’nı kuruma sokmama tehdidinde bulunan El-Sen yönetimine hukuk dışına çıkmaması çağrısı yapıldı ve “aksi takdirde gereğinin yapılacağı” belirtildi.

UBP açıklamasında, kimsenin kamu görevi yapanlara tehdit savurma hakkı olmadığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Kurum yararına olacak, kurumun faiz yükünü hafifletecek çalışmalar yapmış ve olumlu bir noktaya ulaşmıştır. Ocak ayında banka faizlerinde büyük düşüş yaşanması nedeniyle Kıb-Tek Yönetim Kurulu da eski borcu daha uygun koşullara getirmek için 130 milyon TL borçlanmaya gitti. Bununla eski borç kapatıldı ve Kurum için yaklaşık 13 milyon Türk Liralık bir tasarruf sağlanmış oldu.

Hal böyleyken El-Sen yöneticilerinin Yönetim Kurulu Başkanı’nı kuruma sokmama tehdidinde bulunması kabul edilebilecek bir tutum değildir. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin başarılı çalışmalar yapmaktadır ve bizler bu çalışmaları desteklemekteyiz. Dolayısı ile El-Sen Yönetimi’ne hukuk dışına çıkmaması çağrısında bulunuyoruz. Aksi takdirde gereği mutlaka yapılacaktır.”