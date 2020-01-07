“Uçuş” ile “Türk’ün Oku” adlı kişisel resim sergileri Taçoy tarafından açıldı

Kazakistanlı iki sanatçı Almas Nurgozhayev’in “Uçuş”, Yerlan Aituarov’un “Türk’ün Oku”adlarını taşıyan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 21 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul, Enstitü Müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul, Kazakistanlı sanatçılar Almas Nurgojayev ve Yerlan Aituarov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, birer konuşma yaptı.

Prof.Dr. Ali Efdal Özkul; “İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır”

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul, Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanatın da hayata renk verdiğini belirterek, dil ve Sanatın insanlığın var oluşundan bu yana sürekli olarak değişim geçirerek insanların ihtiyaçlarını dile getirilmesinde önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Prof.Dr. Özkul; “İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır. Sanatla uğraşan bireyler günün koşullarını yansıtmak, topluma ayna tutmak için eserlerini sunarlar. Böylece sanatçılar aslında toplumun gelişmesine eserleriyle yön verirler. Sanatçılarının eserlerinin sergilendiği müzeler ise insanlığın gelişimine ve ülkelerin tanınmışlığına katkı sağlarlar. Günümüzde toplumsal, sosyal, psikolojik ve teknolojik boyutlarıyla değerlendirilen modern müzecilik olgusu, toplumu eğitmek, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamak gibi bir misyonu üstlenmiştir. Tüm bunların yanında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyadaki diğer müzelere göre daha zor bir görev üstlenmiştir. Müzemiz sergilediği sanat eserleriyle hem Türk dünyasını ortak bir noktada Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında birleştirmeye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sanat aracılığıyla tüm dünyada tanıtılmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Bu eşi ve benzeri görülmemiş sanat fırtınasını, sanattaki Rönesans’ı yaratan başta Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel olmak üzere Günsel ailesine müteşekkiriz.”ifadelerini kullandı.

“Yakın Doğu Ailesi olarak bilime verdiğimiz önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem vermekteyiz”

Prof.Dr. Özkul; “Bizler Yakın Doğu Ailesi olarak bilime verdiğimiz önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem vermekteyiz. İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdiğimiz üç müzemiz (Kıbrıs Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi) Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerinin bilim, teknoloji ve sanatla dolu zamanlar geçirmelerini sağlamaktadır. Yakın bir dönemde mevcut müzelerimize Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç müzeleri gibi yenileri de eklenecektir. Hemen yanı başımızda Kıbrıs Modern Sanat Müzemizin büyük bir ihtişamla yükselen modern binası 15 Kasım’da yapılacak olan muhteşem açılışın geri sayımının da başladığını her geçen gün daha net bir şekilde bizlere hatırlatmaktadır.

Bugün Kazakistanlı sanatçılar Almas Nurgozhayev ve Yerlan Aituarov sergilerini siz değerli sanatseverlerin beğenisine sunmaktayız. Kazakistan Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi devletlerin merkez üssü, Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur. Kazakistan’ın zengin tarihi birçok Kazak sanatçıyı derinden etkilemiş ve sanatçılar eserlerinde bu zenginliği yansıtmışlardır.

Bugünkü sergimizde Kazak kültürünü yansıtan sanatçılarımız Almas Nurgozhayev “Uçuş” adını verdiği 9 çalışma ve Yerlan Aituarov ise “Türkün Oku” adını verdiği 12 çalışma ile yer almaktadır. Sanatçılarımızdan Almas Nurgozhayev eserlerinde figüratif soyut dışa vurumcu teknikler kullanmış, Yerlan Aituarov ise eserlerinde Türk örfinde okun gücünün yanı sıra Türklerin geleneksel savaş kabiliyetlerini ve savaşlardaki mücadelelerini tasvir etmiştir. Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edilecek olan sanatçılarımızı tebrik eder sizlere İyi seyirler dilerim.” Dedi.

Almas Nurgozhayev; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi modern sanatın farklı yönlerini öğrenmemi sağladı”

Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev, protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasına, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen ikinci kişisel sergime hoş geldiniz diyerek başladı.

Nurgozhayev; “Sergimin adı ‘Uçuş’, eserlerimde mitolojik sentorlerin görüntülerini ve spor oyunlarının dinamiklerindeki kompozisyonu göstermeye çalıştım. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bana yaratıcı bir atmosferle ilham verdi ve modern sanatın farklı yönlerini öğrenmemi sağladı. Her şeyden önce hepimizi bir araya getiren kurucu rektör Dr.Suat Günsel’e ve Kazakistan'dan proje yönetimi, Sembigali Smagulov’a ve Orazbek Esenbaev’e şükranlarımı sunmak isterim. Rahat çalışma koşullarını sağlayan, destek ve ilgi gösteren herkese çok minnettarım.” İfadelerini kullandı.

Yerlan Aituarov ; “İnsanlık tarihinde ilk kez Türk devletlerin müzesi yaratılıyor”

Kazakistanlı bir diğer sanatçı Yerlan Aituarov ise; “Şu anda, insanlık tarihinde ilk kez Türk devletlerin müzesi yaratılıyor. Avrasya alanının geniş topraklarında yaşayan birçok Türk halkının karşısında, güzel sanatlar, birçok dünya sanatındaki vizyonunu ve kültür arzularını karakterize etmekte. 21. yüzyıl, Kıbrıs adasında yeni bir sanat sayfası açılıyor. Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel’in insiyatifi sayesinde dünyadaki Türk halkının görebileceği renk ve yeni çizgiler getirecek muhteşem bir proje düzenledi. Bunun dünya halklarının bilincinde vizyon gelişiminde büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ben, Türk halklarında geçmişin izlerini ve çağdaş bilincin izlerini (okun) dinamik hareketinde bırakmak istediğim “Türk’ün Oku” adlı kişisel bir sergi yapma fikrini buldum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin dünyaya ve insanlığa güzel eserler kazandırmasını diliyorum. ‘Güzellik dünyayı kurtaracak’ “ dedi.

Bakan Hasan Taçoy; “Hayatımızda ki olayları, sanatçının çizgileriyle yaşamak çok daha farklı bir duygu.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise; “Salona girer girmez bir çok şeyle karşılaştık. Modern sanat müzesini ve modern sanat müzesinde çizgilerini bırakmak isteyen kişilerin ortaya koymuş olduğu güzellikleri görüyoruz. Hayatımızda ki olayları, sanatın ve sanatçının ortaya koyduğu güzelliklerle, bir kez daha onların çizgileriyle yaşamak çok daha farklı çok daha güzel bir duygu.

İş, Türk dünyasına girdiği zaman Türk dünyasının içerisinde hep göçler ve savaşlar mevzu bahis olmuştur ve bunların resmedilmesi, başarıya giden yolun savaşla kazanıldığı anımsatılmaktadır. Yapılan tüm çalışmaları takdirle karşılıyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin 15 Kasım açılışını sabırsızlıkla, dört gözle bekliyorum. Yeni çalışmalar için devlet olarak elimizden gelen tüm desteği vermekle birlikte heyecanlıyız.” İfadelerini kullandı.

Gümüş Anahtar Onur Ödülleri takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kazakistanlı sanatçılar Yerlan Aituarov ile Almas Nurgozhayev’aya Gümüş Anahtar Onur ödülü ve belgelerini takdim etti. Sergiler 17 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.