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UEFA, 'asker selamı' soruşturmasında kararını açıkladı

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"UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF'ye 50 bin Euro para cezası verdi"
UEFA, 'asker selamı' soruşturmasında kararını açıkladı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi. Tribün olaylarından dolayı ise Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerinden sonra oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de futbolcular hakkında soruşturma başlatan UEFA, bu dosya ile ilgili kararını açıkladı.

TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada "Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF'ye 50 bin Euro para cezası verdi" şeklinde konuştu.

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