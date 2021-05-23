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Uğur Mumcu’nun çocukları babalarının sözünü paylaştı; “Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmeli”

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Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu babalarının “Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmeli” sözünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Uğur Mumcu’nun çocukları babalarının sözünü paylaştı; “Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmeli”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etmesinin ardından Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu babalarının “Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmeli” sözünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mumcu kardeşler "Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Bu gibi dönemlerde daha soğukkanlı olunmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmelidir." ifadelerini kullandı. 

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