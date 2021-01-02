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Uğur Şahin'den Aşı Açıklaması: Şu An Durum İyi Gözükmüyor

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Kovid-19 salgınına karşı Amerikan şirketi Pfizer ile aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Profesör Uğur Şahin, Alman Spiegel dergisine açıklamalarda bulundu
Uğur Şahin'den Aşı Açıklaması: Şu An Durum İyi Gözükmüyor

"DİĞER AŞILAR GELENE KADAR SORUN OLABİLİR"

Uğur Şahin, Kovid-19 aşıları ile ilgili mevcut durumu aktararak, uluslararası kamuoyuna uyarıda bulundu. Şahin, şu an piyasadaki mevcut onaylı aşıların eksikliği sebebiyle üretim ve dağıtım sürecinde büyük boşluk oluşabileceğini söyledi. Der Spiegel'e konuşan Şahin, "Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın tedariğinde boşluklar oluşabilir. Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir" dedi.

"MUTASYONU NÖTRALİZE EDEBİLİR"

Avrupa Birliği'nin (AB) Pfizer/BioNTech aşısına yavaş onay çıkarması ve az sayıda sipariş vermesi nedeniyle AB genelinde aşı sorunu yaşanabileceğini dile getiren Şahin, "Geliştirdiğimiz aşı ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüs ile mücadele edebilir. Biz, aşımızın bu mutasyona uğramış türü de nötralize edip etmeme konusunda testlerimizi sürdürüyoruz. Daha kapsamlı sonuçlar gelecektir" ifadesini kullandı. Mutasyona uğramış virüsün güçlü olması durumunda aşıyı 6 hafta içerisinde değiştirebileceklerini dile getiren Şahin, fakat böyle bir durumda yeniden onay almaları gerektiğinin altını çizdi.

ÖZLEM TÜRECİ: GEÇ KALINDI

Spiegel'e açıklama yapan Özlem Türeci de AB'nin karar alma mekanizmasındaki yavaşlığın büyük bir hata olduğunu söyledi. ABD, Temmuz ayında BioNTech/Pfizer aşısından 600 milyon doz sipariş etmiş, AB ise Kasım ayında yaklaşık bu oranın yarısı kadar sipariş etme kararı almıştı. Türeci, "Bir noktada aşıları bu kadar hızlı dağıtamayacağımız belli oldu. O noktadan sonra aşıların siparişinin verilmesi için geç kalınmıştı" dedi.

Şahin ise Almanya'nın Marburg kentinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını açıklayarak, yılın ilk yarısında 250 milyon doz üretilmesini umut ettiklerini söyledi. Şahin, "Üreticilerle görüşmeler devam ediyor ve Ocak ayının sonuna kadar bu konu netleşir" dedi. Şahin ayrıca eksi 70 santigrat derecede tutulması gereken aşı ile ilgili de planları olduğunu ve yaz aylarının sonunda yeni nesil aşının daha yüksek ısıya dayanabileceğini söyledi.

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