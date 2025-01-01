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Ukrayna, Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatını durdurdu

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Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.
Ukrayna, Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatını durdurdu

Şirket açıklamasına göre Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün TSİ (Türkiye saatiyle) 08.00 itibarıyla sona erdi.

Ukrayna’nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiği hatırlatılan açıklamada “Gazprom, Ukrayna üzerinden doğalgaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır” dendi.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayınladığı verilere göre boru hatlarıyla ülke üzerinden Avrupa’ya taşınan Rus gazı miktarı 2023’te, 2022’ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.

Ukrayna’nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom’unsa yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Tek güzergah Türkiye

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken, Ukrayna’dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

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