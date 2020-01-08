  • BIST 112.600
  • Altın 305,287
  • Dolar 5,9722
  • Euro 6,6592
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Ukrayna uçağı İran'da düştü! 176 ölü...

» »
176 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı Tahran'dan Kiev'e giderken İran'daki Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü. Kazadan kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı.
Ukrayna uçağı İran'da düştü! 176 ölü...

176 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı Tahran'dan Kiev'e giderken İran'daki Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü. Kazadan kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü.

Uçak içinde personel ve yolcular dahil 176 kişinin olduğu açıklandı.

Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

İran devlet televizyonu, kazada kurtulan olmadığını açıkladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO’dan acil toplantı kararı06 Ocak 2020 Pazartesi 10:16
  • Şiiliğin merkezinde ‘intikam bayrağı’ çekildi05 Ocak 2020 Pazar 18:42
  • Irak parlamentosu, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı05 Ocak 2020 Pazar 17:58
  • Irak Başbakanı: Süleymani, öldürüldüğü sırada üzerinde Suudi Arabistan'a iletilecek bir mektup taşıyordu05 Ocak 2020 Pazar 17:55
  • İran tarihinde ilk kez! Kırmızı bayrak çektiler04 Ocak 2020 Cumartesi 18:53
  • Son dakika… İran’dan ABD’ye tehdit! ‘İntikamı alınacak’03 Ocak 2020 Cuma 20:18
  • Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti03 Ocak 2020 Cuma 15:15
  • Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr, 2008'de dağıtılan Mehdi Ordusu'nu yeniden faaliyete geçiriyor03 Ocak 2020 Cuma 13:49
  • ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından petrol ve altın yükseldi; lira geriledi03 Ocak 2020 Cuma 13:48
  • Kasım Süleymani: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın öldürülmesi ne anlama geliyor?03 Ocak 2020 Cuma 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti