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Ukrayna'da düşen uçağın pilotunun eşi: Ona uçağı uçurmaması için yalvardım

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İran'ın "yanlışlıkla" düşürdüğünü itiraf ettiği Ukrayna Havayolları'na ait uçağın pilotunun eşi, uçuştan önce eşine "güvenlik endişesi sebebiyle uçağı uçurmaması için baskı yaptığını" söyledi.
Ukrayna'da düşen uçağın pilotunun eşi: Ona uçağı uçurmaması için yalvardım

Volodomir isimli pilotun eşi Katerina Gaponenko, Sky News kanalına yaptığı açıklamalarda bölgedeki çatışma sebebiyle Tahran-Kiev uçuşunun iptal olacağını düşündüklerini ifade etti. Gaponenko, "İptal olmayınca çok endişelendim" dedi.

Pilotun aynı gün içinde Kiev'den Tahran'a uçtuğunu ve dönüş uçuşunda vurulduklarını ifade eden Gaponenko, "Ona; 'Bunu yapma' dedim. Ancak o cevap olarak, 'Vazgeçemeyiz, ben uçurmazsam kimse uçuramaz. Rötar yapmazsa ben uçurmalıyım' dedi'

Ukrayna Havayolları'na ait Uçuş 752 Tahran'dan havalandıktan iki dakika sonra vuruldu. Uçak düştü ve içindeki 176 kişi de hayatını kaybetti.

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