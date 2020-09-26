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Ukrayna’nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi

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Ukrayna’nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıktı.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada yaralanan iki kişiden birinin hastanede hayatını kaybettiği, diğerinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olay yerinde yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine yardım edileceğini söyledi. Zelenskiy, medyada konuya ilişkin pek çok iddia olduğunu söyleyerek, “Bu büyük bir trajedi, çocuklarımız öldü. İnceleme komisyonunun resmi sonucunu bekleyelim.” dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da bölgeye geldi. Kazayı araştırmak için Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy başkanlığında bir devlet komisyonu kuruldu

. Kaza sebebiyle ülkede bugün yas ilan edildi.

Uçak kazası Ukrayna’nın Harkov bölgesinde dün içinde 27 kişi olan AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirilmişti. Hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafede uçaktan atladıkları açıklanmıştı. Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti. 

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