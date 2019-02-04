"Ülkelerimizin Geleceğinde Bizimde İmzalarımız Olacak…"

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, Bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur dönem mezunu öğrencileri adına Ali Murat Avcı, yabancı öğrenciler adına ise Muhammed Taher Gazal birer konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Onur: “Mesleğinizi İcra Edebilmek Bizim En Büyük Gururumuz Olacaktır...”

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, çağdaş uygarlık dünyasında bilginin sınırlarının genişletmede öncü bir rol oynamayı benimsemiş bir kurum olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 22. dönem güz mezunlarını yürekten kutladı.

Mezun olan öğrencilere başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için önerilerde bulunan Prof. Dr. Onur, “Artık birer adam, birer kadın olarak yaşamdaki birçok rolü de üstlenerek yolunuza devam edeceksiniz. Başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için size önerim, burada, eğitim yaşamınız boyunca size verilenlerin daha fazlasını elde etmeye, meraklarınız, ilgileriniz, hayalleriniz ve kendinizi keşfetmeye birer uyarı olarak kabul etmeniz. Birer tasarımcı olarak, uzun ve sonu olmayan bir uğraşa adaysınız artık. Umarım o kadar inanır ve o kadar seversiniz ki yaptığınız işi, yaşamınızın sonuna kadar bu öyküyü sürdürebilme inancına, arzusuna ve sevincine sahip olursunuz. Hepinize kendine ait değerleri yaratabilen, dünyaya değiştirmek üzere yola çıkan fertler olarak gönderiyoruz. Bir gün sizlerin vardığınız yerleri görmek, duymak, işitmek, ailenizin olduğu kadar bizim de en büyük gururumuz olacaktır. Yolunuz açık olsun” dedi.

Üniversitelerin Esas İşlevi Bilim Üretmek ve Bunun İnsanlığa Olan Katkısını Sağlamak…

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da, üniversitelerin kuruluş işlevlerinden bahsederek, üniversitenin esas işlevinin bilim üretmek ve o öğretilen bilimin hem halka, hem topluma ve yerküreye olan katkısını sağlamak olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kurt, “Biz üniversite olarak tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının 2018 yılında yayınladığı 1200’ün üzerinde yayın sayısı ile Türkiye’dekiüniversiteler arasında ilk 5 içerisine girdik” dedi.

Doç. Dr. Kurt, mimarlık fakültesi mezunlarına da seslenerek, iyi bir tasarım sürdürülebilir olmalı, erişebilir olmalı, işlevsel fonksiyonel olmalı, duygusal olmalı, kalıcı olmalıdır, sosyal açıdan faydalı olmalı, estetik olmalı, ergonomik olmalıdır diyerek mimarlık fakültesi bünyesinde yer alan mimar, iç mimar ve peyzaj mimarlarına önlerindeki hayatlarında başarılar diledi.

"Ülkelerimizin Geleceğinde Bizimde İmzalarımız Olacak…"

Ali Murat Avcı yaptığı konuşmada, “Dört yıllık mimarlık eğitim süreci içinde mimarlığın haricinde iyi ve kötüyü ayırt etmeyi, insanın ve insanlığın değerini öğrendik. Birbirimize karşı her zaman dürüst ve doğru kısaca vatana ve millete yararlı bir birey olmak için yapılması gerekenleri öğrendik ve hiç şüphem yok ki ülkelerimizin geleceğinde bizimde imzalarımız olacaktır” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi'nde Eğitim Almak Övünülecek Doğru Bir Karar…”

Muhammed Taher Gazal ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek, Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitim almasının doğru bir karar olduğuna inandığını belirterek bununla övündüğünü söyledi. Gazal, “Ülkeme dönüyor olmakla heyecanlı ve buradan ayrılmakla da bir o kadar hüzünlüyüm. KKTC'de eğitim sürecimizde zorluklarla da karşılaştık ve bu zorlukları aştıkça kendimize olan özgüvenimiz yerine geldi. Öğretim elemanlarıma ve öğrenci arkadaşlarıma eğitimimizi keyifli hale getirdikleri için sonsuz teşekkürler ediyor tüm arkadaşlarıma yeni hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan meslek yemini ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi dans eğitmenleri ve dansçıların gösterisi gerçekleştirildi.Daha sonra ise diploma takdiminde bulunuldu. Tören geleneksel kep atma merasimi ile son buldu.