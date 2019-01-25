Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Eskişehir Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti.Eskişehir Muhtarlar Derneği heyetine, Gazimağusa Muhtarlar Derneği üyeleri de eşlik etti.

Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, hem davetlerini kabul ederek KKTC’ye gelen Eskişehir Muhtarlar Derneği heyetine hem de kendilerini kabul ettiği için Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a teşekkür etti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, ülkeyi tanıtmak için bu tür organizasyonların büyük katkı sağladığını belirterek, muhtarların Meclis’i ziyaret etmelerinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Muhtarların yerel yönetimler içerisinde insanlara en değerli hizmeti sunan birim olduğunu vurgulayan Uluçay, ülkelerin hayat standartlarını, huzurunu belirleyen, etkileyen yönetim biriminin de muhtarlar olduğunu söyledi.Uluçay, muhtarların hizmetlerinin ülkeler ve halk için çok önemli olduğuna işaret ederek, bu tür tecrübe paylaşımlarının da her konuda çok yararlı olduğunu belirtti.

Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler de, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin davetinden büyük mutluluk duyduklarını ve KKTC’yi gezip görmekten mutlu olduklarını dile getirerek, Meclis Başkanı Uluçay’a da kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesini temsil eden Engin Duru da, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’in selamlarını ileterek, Eskişehir’in hem Girne hem de Lefkoşa Belediyeleriyle kardeş belediye olmasının önemine işaret etti.Duru, iki şehrin muhtarlarının güzel ilişkisini ve diyaloglarını görmenin de kendilerini mutlu ettiğini söyledi.